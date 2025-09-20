Visite commentée sur l’espace de ce que furent le château de Pinon et ses jardins. Domaine de PINON Pinon

Visite commentée sur l'espace de ce que furent le château de Pinon et ses jardins. Samedi 20 septembre, 14h00 Domaine de PINON Aisne

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite guidée et commentée de l’espace correspondant à l’emplacement du château, des jardins et des bassins.

Domaine de PINON rue des étangs 02320 PINON Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France 03 23 80 16 32 https://histoiredepinon.jimdofree.com/pinon-de-1914-1918/ Jusqu’en 1914, Pinon était un village construit à proximité d’un magnifique château édifié à l’entrée d’un immense domaine.

Dès septembre 1914, le château est réquisitionné par L’État Major allemand qui s’y installe en maître.

Au cours des années 1917 et 1918, le village de Pinon subit de tels assauts d’artillerie qu’il fut entièrement détruit.

Le château ne fut pas reconstruit mais nous vous proposons d’en découvrir les traces. Rendez-vous à l’entrée du Domaine rue des étangs à Pinon.

Possibilité de parking, le long de la rue des étangs et devant la ferme du domaine.

photo ASPHPE