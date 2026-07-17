Visite commentée sur l’espace de ce que furent le château de Pinon et ses jardins, Domaine de PINON rue des Etangs 02320 PINON, Pinon

Informations pratiques

Visite commentée sur l’espace de ce que furent le château de Pinon et ses jardins Samedi 19 septembre, 14h30 Domaine de PINON rue des Etangs 02320 PINON Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Jusqu’en 1914, Pinon était un village construit à proximité d’un magnifique château édifié à l’entrée d’un immense domaine.

Dès septembre 1914, le château est réquisitionné par L’État Major allemand qui s’y installe en maître.

Au cours des années 1917 et 1918, le village de Pinon subit de tels assauts d’artillerie qu’il fut entièrement détruit.

Le château ne fut pas reconstruit mais nous vous proposons d’en découvrir les traces

Domaine de PINON rue des Etangs 02320 PINON Rue des Etangs 02320 PINON Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France 0323801632 https://histoiredepinon.jimdofree.com/ Jusqu’en 1914, Pinon était un village construit à proximité d’un magnifique château édifié à l’entrée d’un immense domaine.

Dès septembre 1914, le château est réquisitionné par L’État Major allemand qui s’y installe en maître.

Au cours des années 1917 et 1918, le village de Pinon subit de tels assauts d’artillerie qu’il fut entièrement détruit.

Le château ne fut pas reconstruit mais nous vous proposons d’en découvrir les traces Rendez-vous à l’entrée du Domaine rue des étangs à Pinon.

Possibilité de parking, le long de la rue des étangs et devant la ferme du domaine.

Jusqu’en 1914, Pinon était un village construit à proximité d’un magnifique château édifié à l’entrée d’un immense domaine.

©photo ASPHPE