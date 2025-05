Visite commentée sur l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » – Route de Feuguerolles Vieux, 6 juillet 2025 14:00, Vieux.

Calvados

Visite commentée sur l’exposition « Rome, du mythe au virtuel » Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-28 15:00:00

2025-07-06

2025-07-07

2025-07-11

2025-07-14

2025-07-18

2025-07-20

2025-07-21

2025-07-25

2025-07-28

2025-08-01

2025-08-03

2025-08-04

2025-08-08

2025-08-29

2025-09-07

2025-10-05

2025-11-02

Une découverte avec un guide de la nouvelle exposition « Rome, du mythe au virtuel », un voyage dans la Rome du IVème siècle.

Partez à la découverte des monuments de la Rome antique, du Colisée aux temples en passant par le forum romain et imaginez le quotidien du million d’habitants de la ville à cette époque. Grâce à un partenariat avec le Plan de Rome (ERLIS, CIREVE, Unicaen), cette exposition permet de déambuler dans Rome reconstituée en réalité virtuelle.

à 11h, 14h et 16h, tout public à partir de 8ans, 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine

Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Visite commentée sur l’exposition « Rome, du mythe au virtuel »

A guided discovery of the new exhibition « Rome, from myth to the virtual », a journey through 4th-century Rome.

Discover the monuments of ancient Rome, from the Colosseum to the temples and the Roman Forum, and imagine the daily life of the city?s million inhabitants at the time. Thanks to a partnership with the Plan de Rome (ERLIS, CIREVE, Unicaen), this exhibition allows visitors to stroll through a reconstructed Rome in virtual reality.

11 a.m., 2 p.m. and 4 p.m., all ages 8 and up, 2? in addition to museum admission, booking essential

German : Visite commentée sur l’exposition « Rome, du mythe au virtuel »

Eine Entdeckungsreise mit einem Führer durch die neue Ausstellung « Rom, vom Mythos zum Virtuellen », eine Reise in das Rom des 4.

Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten des antiken Roms, vom Kolosseum über das Forum Romanum bis hin zu den Tempeln, und stellen Sie sich vor, wie der Alltag der Millionen Einwohner der Stadt in dieser Zeit aussah. Dank einer Partnerschaft mit dem Rom-Plan (ERLIS, CIREVE, Unicaen) bietet diese Ausstellung die Möglichkeit, in virtueller Realität durch das rekonstruierte Rom zu wandern.

um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr, für alle ab 8 Jahren, 2? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich

Italiano :

Visita guidata alla nuova mostra « Roma, dal mito alla realtà », un viaggio nella Roma del IV secolo.

Scoprite i monumenti dell’antica Roma, dal Colosseo ai templi e al Foro Romano, e immaginate la vita quotidiana del milione di abitanti dell’epoca. Grazie alla collaborazione con il Piano di Roma (ERLIS, CIREVE, Unicaen), questa mostra permette ai visitatori di aggirarsi per Roma ricostruita in realtà virtuale.

ore 11.00, 14.00 e 16.00, pubblico a partire dagli 8 anni, 2€ oltre all’ingresso al museo, prenotazione obbligatoria

Espanol :

Visita guiada a la nueva exposición « Roma, del mito a la realidad », un viaje por la Roma del siglo IV.

Descubra los monumentos de la antigua Roma, desde el Coliseo hasta los templos y el Foro Romano, e imagine la vida cotidiana del millón de habitantes de la ciudad en aquella época. Gracias a una colaboración con el Plan de Roma (ERLIS, CIREVE, Unicaen), esta exposición permite a los visitantes pasear por la Roma reconstruida en realidad virtual.

11.00 h, 14.00 h y 16.00 h, a partir de 8 años, 2? de entrada al museo, reserva obligatoria

