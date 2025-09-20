Visite commentée sur l’habitat traditionnel Maison du fromage Abondance Abondance

Visite commentée sur l’habitat traditionnel Samedi 20 septembre, 10h30 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Sur les hauteurs du village d’Abondance, explorez un hameau traditionnel, amoureusement entretenu par ses habitants : ses maisons, sa chapelle…

Maison du fromage Abondance
291, route de sous le pas
74360 Abondance
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
04 50 73 06 36

Le centre d'interprétation vous propose d'appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d'une visite ludique, scientifique et sensorielle.

En avion : aéroport de Cointrin – Genève
En train : gares de Thonon-les-Bains et d'Evian-les-Bains
En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

Pôle Culturel d’Abondance