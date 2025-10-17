Visite commentée « Tarbes, de villas en jardins » TARBES Tarbes

L’association Parcours d’architecture vous invite à (re)découvrir les quartiers Fould-Ormeau à travers des architectures et un urbanisme remarquables, de 1850 à nos jours. Du Parc Bel-Air au Parc Chastelain, en passant par les villas Art déco du quartier Fould, Tarbes vous apparaîtra sous un jour nouveau.

Venez à la rencontre d’un patrimoine architectural et paysager qui vous permettra de mieux comprendre la ville.

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 42 25 72 parcoursdarchitecture@gmail.com

English :

The Parcours d’architecture association invites you to (re)discover the Fould-Ormeau districts through remarkable architecture and urban planning, from 1850 to the present day. From Parc Bel-Air to Parc Chastelain, via the Art Deco villas of the Fould district, Tarbes will appear to you in a new light.

Come and discover an architectural and landscape heritage that will help you better understand the city.

BOOKING: See website (Contact block)

German :

Der Verein Parcours d’architecture lädt Sie ein, die Viertel Fould-Ormeau anhand bemerkenswerter Architektur und Stadtplanung von 1850 bis heute (wieder) zu entdecken. Vom Parc Bel-Air über den Parc Chastelain bis hin zu den Art-Deco-Villen des Viertels Fould wird Ihnen Tarbes in einem neuen Licht erscheinen.

Begegnen Sie einem architektonischen und landschaftlichen Erbe, das Ihnen hilft, die Stadt besser zu verstehen.

RESERVIERUNG: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Italiano :

L’associazione Parcours d’architecture vi invita a (ri)scoprire i quartieri di Fould-Ormeau attraverso un’architettura e un’urbanistica notevoli, dal 1850 a oggi. Dal Parc Bel-Air al Parc Chastelain, passando per le ville Art Déco del quartiere Fould, Tarbes vi apparirà sotto una nuova luce.

Venite a scoprire un patrimonio architettonico e paesaggistico che vi permetterà di comprendere meglio la città.

PRENOTAZIONE: Vedere il sito web (blocco dei contatti)

Espanol :

La asociación Parcours d’architecture le invita a (re)descubrir los barrios de Fould-Ormeau a través de una arquitectura y un urbanismo notables, desde 1850 hasta nuestros días. Del Parque Bel-Air al Parque Chastelain, pasando por las villas Art Déco del barrio de Fould, Tarbes se le presentará bajo una nueva luz.

Venga a descubrir un patrimonio arquitectónico y paisajístico que le permitirá comprender mejor la ciudad.

RESERVA: Consulte el sitio web (Bloque de datos de contacto)

