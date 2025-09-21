Visite commentée : Tarquimpol, sur les traces gallo-romaines Maison du Pays des Étangs Tarquimpol

Visite commentée : Tarquimpol, sur les traces gallo-romaines
Dimanche 21 septembre 2025, 13h30-15h30
Maison du Pays des Étangs, Tarquimpol

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Explorez le riche passé gallo-romain de Tarquimpol : son église et le château d’Avril, son passé antique et son patrimoine unique. Chaque pierre vous invite à voyager au cœur des siècles et du Saulnois.

Maison du Pays des Étangs 57260 Tarquimpol Tarquimpol 57260 Moselle Grand Est Au cœur de la presqu’île de Tarquimpol, la Scène naturelle offre un cadre unique où patrimoine et nature se rencontrent. Nichée entre les eaux de l’étang de Lindre et les paysages du Saulnois, elle invite à des instants de contes, de spectacles et de balades artistiques. Ici, la richesse écologique — oiseaux migrateurs, zones humides, faune et flore préservées — devient décor vivant, donnant à chaque représentation une dimension sensible et poétique. Véritable trait d’union entre culture et environnement, cette scène met en valeur la mémoire du territoire tout en célébrant sa vitalité naturelle.

