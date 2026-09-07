Visite commentée Télégraphe Chappe de Marcy 69480, TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480, Marcy

Informations pratiques

Visite commentée Télégraphe Chappe de Marcy 69480 19 et 20 septembre TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 Rhône

Tarif : 2€ / visiteur adulte-Enfant : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Unique en Beaujolais des Pierres Dorées, visite commentée du Télégraphe Chappe de Marcy 69480- Vidéo d’introduction (nouveauté 2024), présentation d’un « code télégraphique » et d’une authentique « lunette télégraphique »- démonstration de fonctionnement du mécanisme… et tous commentaires des bénévoles de l’association Côté Tour- Nouveauté 2026: table d’interprétation télégraphique, de lecture des paysages de proximité et des horizons lointains !

TELEGRAPHE CHAPPE-MARCY 69480 265, Route de Montezain 69480 MARCY Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://cotetour.fr Télégraphie optique inventée par Claude Chappe (1763-1805) tout récemment restauré. Parkiing gratuit – Salle d’Animation Rurale

Unique en Beaujolais des Pierres Dorées, visite commentée du Télégraphe Chappe de Marcy 69480- Vidéo d’introduction (nouveauté 2024), présentation d’un « code télégraphique » et d’une authentique de du…

©Association Côté Tour