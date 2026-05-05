Visite commentée Télégraphe Chappe et patrimoine « pierre sèche », 265, Route de Montézain MARCY 69480, Marcy

Visite commentée Télégraphe Chappe et patrimoine « pierre sèche » Dimanche 28 juin, 15h00 265, Route de Montézain MARCY 69480 Rhône

Tarif= 2€ / adulte (enfant gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Unique en Pays Beaujolais des Pierres Dorées, le Télégraphe Chappe de Marcy.

Nouveau moyen de communication rapide, fiable, longue distance qui fonctionne de 1794 à 1854. Ce système de transmisson, à usage militaire et administratif, consiste en la répétition de signaux optiques codés, reproduits d’une station à l’autre, grâce à un mécanisme aérien, érigé au sommet de tours ou points hauts. Les dépêches sont transmises à grande vitesse, d’une ville à l’autre.

La ligne Paris-Lyon compte 58 stations. La Tour de Marcy est la 55ème.

Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1982, la Tour du TELEGRAPHE CHAPPE de MARCY, construite en pierres dorées, a fait l’objet d’une restauration intégrale de son mécanisme en 2022.

265, Route de Montézain MARCY 69480 265, Route de Montézain Marcy 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Vidéo d’introduction Télégraphie Chappe-Station de Marcy- Présentation « code télégraphique » et authentique « lunette télégraphique » -Démonstration fonctionnement + commentaires bénévoles « Côté Tour »

Association Côté Tour