Visite commentée Temple protestant d’Etretat Temple protestant d’Etretat Étretat

Début : 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-26 11:40:00

2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Construit en 1883, le temple protestant d’Étretat présente l’architecture caractéristique des monuments cauchois en brique et silex. Son clocher, sa voûte en bois et ses vitraux confèrent un caractère remarquable à cet édifice.

A l’intérieur, vous découvrirez l’exposition « L’eau et la Bible » d’une trentaine de panneaux.

Durée 40 min.

Entrée libre.

Temple protestant d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 21 contact@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Visite commentée Temple protestant d’Etretat

Built in 1883, the Protestant temple in Étretat features the characteristic architecture of Cauchois monuments in brick and flint. Its bell tower, wooden vault and stained glass windows give the building a remarkable character.

Inside, you’ll discover a 30-panel exhibition entitled « Water and the Bible ».

Duration: 40 min.

Free admission.

German :

Der protestantische Tempel von Étretat wurde 1883 erbaut und weist die charakteristische Architektur der Denkmäler der Kaukasusregion aus Backstein und Feuerstein auf. Der Glockenturm, das Holzgewölbe und die Glasfenster verleihen dem Gebäude einen bemerkenswerten Charakter.

Im Inneren können Sie die Ausstellung « L’eau et la Bible » (Wasser und die Bibel) mit etwa 30 Tafeln besichtigen.

Dauer: 40 min.

Freier Eintritt.

Italiano :

Costruita nel 1883, la chiesa protestante di Étretat presenta la caratteristica architettura dei monumenti caucasici in mattoni e selce. Il campanile, la volta in legno e le vetrate colorate conferiscono all’edificio un carattere notevole.

All’interno, potrete scoprire la mostra « L’acqua e la Bibbia », con una trentina di pannelli.

Durata: 40 minuti.

Ingresso libero.

Espanol :

Construida en 1883, la iglesia protestante de Étretat presenta la arquitectura característica de los monumentos cauchois de ladrillo y sílex. Su campanario, su bóveda de madera y sus vidrieras confieren al edificio un carácter notable.

En su interior, descubrirá la exposición « El agua y la Biblia », con una treintena de paneles.

Duración: 40 min.

Entrada gratuita.

L’événement Visite commentée Temple protestant d’Etretat Étretat a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie