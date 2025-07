Visite commentée thématique « Histoires d’objets » Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visite commentée thématique « Histoires d’objets » Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement vendredi 22 août 2025.

Visite commentée thématique « Histoires d’objets »

Vendredi 22 août 2025.

À 10h pour les 3-5 ans

à 14h30 à partir de 6 ans. Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Le musée des Beaux-Arts propose une visite thématique.Enfants

Un voyage en famille au coeur des oeuvres, où nature et musique se racontent à travers les objets, entre découverte et création enchantée.



• À 10h enfants de 3 à 5 ans durée 1h

• À 14h30 enfants à partir de 6 ans durée 1h30

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles



Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts offers a themed tour.

German :

Das Museum der Schönen Künste bietet eine thematische Führung an.

Italiano :

Il Musée des Beaux-Arts offre un tour a tema.

Espanol :

El Museo de Bellas Artes ofrece una visita temática.

L’événement Visite commentée thématique « Histoires d’objets » Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Ville de Marseille