Visite commentée thématique La bastide Borély

Samedi 24 janvier 2026 de 11h à 12h.

Samedi 28 février 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Découverte de l’histoire et de l’architecture de la fastueuse bastide Borély.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visite commentée thématique La bastide Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Ville de Marseille