Visite commentée thématique La bastide Borély Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée thématique La bastide Borély Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 24 janvier 2026.
Visite commentée thématique La bastide Borély
Samedi 24 janvier 2026 de 11h à 12h.
Samedi 28 février 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-28
Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Découverte de l’histoire et de l’architecture de la fastueuse bastide Borély.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
L’événement Visite commentée thématique La bastide Borély Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Ville de Marseille