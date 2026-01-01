Visite commentée thématique Les décors, j’adooore ! Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée thématique Les décors, j’adooore !

Samedi 17 janvier 2026 de 11h à 12h.

Samedi 21 février 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-21

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Une immersion dans la richesse et la variété des décors du Château Borély quand l’art de la déco rime avec excellence… entre réalité et imitation !



Découverte des collections du Château Borély.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

