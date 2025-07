Visite commentée thématique « Marchandises extraordinaires » Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée thématique « Marchandises extraordinaires » Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 12 juillet 2025.

Visite commentée thématique « Marchandises extraordinaires »

Samedi 12 juillet 2025 de 10h à 11h.

Samedi 23 août 2025 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-23 11:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-08-23

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Ou comment l’introduction de marchandises extraordinaires porcelaines, cotonnades imprimées, okimonos, café, thé ou chocolat a influencé le mode de vie occidental une découverte du goût pour l’exotisme au 18e siècle.



Découverte des collections du Château Borély.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Themenführungen im Musée Borély Museum für dekorative Künste, Fayence und Mode.

Italiano :

Visite tematiche al Musée Borély Museo delle arti decorative, della terracotta e della moda.

Espanol :

Visitas temáticas del Museo Borély Museo de Artes Decorativas, Loza y Moda.

L’événement Visite commentée thématique « Marchandises extraordinaires » Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Ville de Marseille