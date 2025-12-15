Visite commentée thématique Marchandises extraordinaires Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée thématique Marchandises extraordinaires

Samedi 10 janvier 2026 de 11h à 12h.

Samedi 14 février 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-01-10 2026-02-14

Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Ou comment l’introduction de marchandises extraordinaires porcelaines, cotonnades imprimées, okimonos, café, thé ou chocolat a influencé le mode de vie occidental une découverte du goût pour l’exotisme au 18e siècle.



Découverte des collections du Château Borély.



• Tout public, à partir de 12 ans

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

