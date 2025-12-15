Visite commentée thématique Marchandises extraordinaires Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée thématique Marchandises extraordinaires Château Borély Marseille 8e Arrondissement samedi 10 janvier 2026.
Visite commentée thématique Marchandises extraordinaires
Samedi 10 janvier 2026 de 11h à 12h.
Samedi 14 février 2026 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-10 11:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-01-10 2026-02-14
Visites thématiques au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Ou comment l’introduction de marchandises extraordinaires porcelaines, cotonnades imprimées, okimonos, café, thé ou chocolat a influencé le mode de vie occidental une découverte du goût pour l’exotisme au 18e siècle.
Découverte des collections du Château Borély.
• Tout public, à partir de 12 ans
• Durée 1h
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Themed tours at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
