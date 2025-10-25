Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement samedi 25 octobre 2025.

Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac]

Du 25/10 au 27/12/2025 le samedi de 11h à 12h.

sauf les jours fériés. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-12-27 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Visite commentée thématique des collections permanentes et des expositions temporaires du [mac]

L’équipe des publics du [mac] propose de faire dialoguer les œuvres dans les collections et l’exposition Les Veilleurs d’Ali Cherri à travers différents thèmes soulevés par l’univers des artistes et des œuvres, tels que le bestiaire, le paysage ou encore le portrait. Une exploration des œuvres pour tous les publics.



• Tout public

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

English :

Thematic guided tour of [mac]’s permanent collections and temporary exhibitions

German :

Thematische Führung durch die ständigen Sammlungen und die temporären Ausstellungen des [mac]

Italiano :

Visita guidata alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee di [mac]

Espanol :

Visita guiada a las colecciones permanentes y exposiciones temporales de [mac]

L’événement Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-22 par Ville de Marseille