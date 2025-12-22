Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac], Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac]

Du 10/01 au 28/03/2026 le samedi de 11h à 12h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Visite commentée thématique des collections permanentes et des expositions temporaires du [mac]

L’équipe des publics du [mac] propose de faire dialoguer les œuvres dans les collections et l’exposition temporaire à travers différents thèmes soulevés par l’univers des artistes et des œuvres, tels que le bestiaire, le paysage ou encore le portrait. Une exploration des œuvres pour tous les publics.



• Tout public

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thematic guided tour of [mac]’s permanent collections and temporary exhibitions

L’événement Visite commentée thématiques des collections et des expositions au [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-22 par Ville de Marseille