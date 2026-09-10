Visite commentée « Tour de ville », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue
dimanche 20 septembre 2026 · Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue · L'Isle-sur-la-Sorgue
Informations pratiques
Visite commentée « Tour de ville » Dimanche 20 septembre, 17h00 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite commentée par François Guyonnet, directeur du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.
RDV au pied de la Tour d’Argent, place Ferdinand Buisson.
Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Pl. Ferdinand Buisson 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite commentée par François Guyonnet, directeur du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine
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