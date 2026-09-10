Visite commentée « Tour de ville », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue

dimanche 20 septembre 2026 · Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue · L'Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Visite commentée « Tour de ville » Dimanche 20 septembre, 17h00 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite commentée par François Guyonnet, directeur du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

RDV au pied de la Tour d’Argent, place Ferdinand Buisson.

Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Pl. Ferdinand Buisson 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée par François Guyonnet, directeur du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine