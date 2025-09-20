Visite commentée Tour néogothique Chinon

Visite commentée Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Tour néogothique Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte de cette maison atypique du XIXe siècle, riche en décors sculptés, d’ordinaire fermée au public.

Tour néogothique 16 Quai Charles-VII, 37000 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 81 73 55 »}]

