Visite commentée « Tout une histoire ! Michelin dans la Seconde Guerre mondiale » Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières

Visite commentée « Tout une histoire ! Michelin dans la Seconde Guerre mondiale » Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation Chamalières mercredi 16 avril 2025.

Visite commentée « Tout une histoire ! Michelin dans la Seconde Guerre mondiale »

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-04-16 10:00:00

fin : 2025-08-09 12:00:00

Date(s) :

2025-04-16 2025-05-06 2025-05-17 2025-06-04 2025-06-13 2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-09-06 2025-09-15

Visite commentée de l’exposition » Tout une histoire ! Michelin dans la Seconde Guerre mondiale »

.

Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation 7 place de Beaulieu Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 musee.resistance@clermontmetropole.eu

English :

Guided tour of the exhibition « Tout une histoire! Michelin in the Second World War » exhibition

German :

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung « Tout une histoire! Michelin im Zweiten Weltkrieg »

Italiano :

Visita guidata alla mostra « Tutta una storia! Michelin nella Seconda Guerra Mondiale »

Espanol :

Visita guiada a la exposición « ¡Toda una historia! La exposición « Michelin en la Segunda Guerra Mundial

L’événement Visite commentée « Tout une histoire ! Michelin dans la Seconde Guerre mondiale » Chamalières a été mis à jour le 2025-04-28 par Clermont Auvergne Volcans