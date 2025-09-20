Visite commentée : Un château pour Gaston d’Orléans Château musées Blois

Visite commentée : Un château pour Gaston d’Orléans Samedi 20 septembre, 11h00 Château musées Loir-et-Cher

Sur réservation dès le 8 septembre ; compris dans le prix d’entrée : 7,50 € – gratuit pour les moins de 18 ans et détenteurs du Pass Blois Culture

Le Château royal de Blois cherche à acquérir un buste de Gaston d’Orléans inédit, préparatoire à celui qui se trouvait au sommet de l’aile commanditée par ce prince au XVIIe siècle. Frère de Louis XIII et oncle de Louis XIV, personnage fougueux et majestueux, il voulut faire de Blois un palais à son image et à la hauteur de ses ambitions. Découvrez l’histoire et les secrets de cette façade classique incontournable, la dernière élevée dans ce château !

Visite animée par Bastien Lopez, Conservateur du patrimoine et Directeur du château royal de Blois

