Visite commentée « Un lieu – un texte : Architecture, Nature et Poésie, André Chénier à son ami Abel de Malartic de Fondat » Château de Fondat Saint-Justin

Visite commentée « Un lieu – un texte : Architecture, Nature et Poésie, André Chénier à son ami Abel de Malartic de Fondat » Château de Fondat Saint-Justin dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée « Un lieu – un texte : Architecture, Nature et Poésie, André Chénier à son ami Abel de Malartic de Fondat » Dimanche 21 septembre, 15h00, 17h00, 18h00 Château de Fondat Landes

Tarif : adultes 5 €, gratuit pour les – 26 ans et personne bénéficiaire des minima sociaux. Sans réservation. Parking indiqué en face de la grille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Chers amis visiteurs,

Nous nous promènerons dans le parc de Fondat « en compagnie » du poète André Chénier et d’Abel de Malartic de Fondat, son ami d’enfance. Gulliver et Colosse, Zelvovas multiséculaires, arbres remarquables de France nous parleront de l’histoire ancestrale de Fondat. Puis, à la lecture d’un poème adressé à Abel, l’ami de toujours, nous plongerons dans la vie des propiétaires de Fondat en ce XVIIIème finissant. L’architecture du colombier du XVIIIe nous interpellera, il est en partie démonté. Enfin, nous franchirons le Ier empire et aurons l’explication de l’architecture du Grand-Pavillon. Celle du parc nous aidera aussi à comprendre celle des divers bâtiments du site.

À très bientôt pour une belle visite à Fondat !

Esbérous de La Barrière

Château de Fondat 1638 route de Créon, 40240 Saint-Justin Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 21 52 16 50 http://www.chateaudefondat.com Le château de Fondat, ancien fief seigneurial anglais passe au XIIIe à la famille princière de Béarn. Ravagé par l’anglais au XIVe siècle puis par les guerres de Religion au XVIe siècle, grâce aux 2 000 ducats d’or donnés par le roi Henri IV il est acquis et reconstruit en 1607 par Jehan de Malartic.

Aux XVIIIe et XIXe siècle, Fondat est le rendez-vous des gens de lettres. Le parc de Fondat et ses arbres « royaux » est cité dans leurs poèmes.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il est restauré tout en gardant son architecture intérieure XVIIe siècle.

Le grand pavillon abrita un élevage de vers à soie au XVIIIe siècle. C’est lui qui abritera l’exposition. Parking possible dans l’enceinte du domaine.

Chers amis visiteurs,

© Ph Hervet