Visite commentée « Un moulin pour témoin » Moulin de Noès Pessac

Visite commentée « Un moulin pour témoin » Moulin de Noès Pessac dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée « Un moulin pour témoin » Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30 Moulin de Noès Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Savez-vous que le moulin de Noès, inscrit aux Monuments historiques, est le dernier témoin d’une saga familiale rocambolesque ? Entre expérimentations et rebondissements, levez le voile sur cette étonnante épopée du siècle des Lumières.

Moulin de Noès 46 rue Albert Laurenson, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.pessac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le témoin d’une expérimentation pionnière sur le plan de l’agriculture du XVIIIe siècle.

Ce bijou architectural classé au titre des Monuments historiques révèle également une saga familiale exceptionnelle.

Savez-vous que le moulin de Noès, inscrit aux Monuments historiques, est le dernier témoin d’une saga familiale rocambolesque ? Entre expérimentations et rebondissements, levez le voile sur cette du…

© D. Le Lann