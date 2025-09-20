Visite commentée « Un musée pas comme les autres » Historial Raphaël Saint-Orens Pessac

Visite commentée « Un musée pas comme les autres » 20 et 21 septembre Historial Raphaël Saint-Orens Gironde

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Squelette mystérieux ? Moulin malin ? Objets oubliés ? Que cache vraiment l’Historial Raphaël Saint-Orens ? Découvrez-le lors de cet étonnant voyage dans le temps.

Proposition de l’association Passeurs de Mémoire de Pessac.

Historial Raphaël Saint-Orens 21 rue de Camponac, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine L’historial est installé dans la chapelle et le cuvier du château de Camponac, seul vestige du patrimoine viticole de Pessac du domaine public.

À l’origine de la fondation de l’historial : Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré pendant des années par l’association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l’historial est passé fin 2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l’histoire de Pessac et de ses habitants célèbres ou non au travers d’objets divers, outils, documents légués par des générations de Pessacais.

Squelette mystérieux ? Moulin malin ? Objets oubliés ? Découvez ce que cache vraiment ce musée pas comme les autres !

© Association Passeurs de Mémoire Pessac