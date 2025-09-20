Visite commentée « Un muséum d’Histoire naturelle, aménagé dans un hôtel particulier » Muséum d’Histoire naturelle Perpignan

Visite commentée « Un muséum d’Histoire naturelle, aménagé dans un hôtel particulier » Muséum d’Histoire naturelle Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Un muséum d’Histoire naturelle, aménagé dans un hôtel particulier » 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Visites guidées gratuites sur réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées toutes les 30 minutes.

Visitez l’ancien Hôtel particulier Çagarriga et découvrez les collections de son Muséum d’histoire naturelle.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 66 33 68 »}] Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

Visites guidées toutes les 30 minutes.

© Ville de Perpignan