Visite commentée une découverte pimentée Espelette
Visite commentée une découverte pimentée Espelette jeudi 23 avril 2026.
Espelette
Visite commentée une découverte pimentée
Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de
la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire) .
Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 espelette@otpaysbasque.com
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English : Visite commentée une découverte pimentée
L’événement Visite commentée une découverte pimentée Espelette a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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