Espelette

Visite commentée une découverte pimentée

Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Une famille noble de Navarre, un panda de Chine, un château médiéval sur une colline, un piment d’Amérique du Sud, un chemin vers Compostelle… Quel rapport me direz-vous ! Et bien, je vous réponds Espelette. Vous voulez en savoir plus ? Je vous propose de découvrir toutes ces curiosités au détour des ruelles de ce village emblématique de

la gastronomie basque. La qualité de son piment, labellisé AOP, en a fait sa réputation mondiale, le dynamisme et l’activité de ses habitants en font sa force… Laissez-vous conter son histoire. Minimum 4 personnes (réservation obligatoire) .

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 espelette@otpaysbasque.com

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English : Visite commentée une découverte pimentée

L’événement Visite commentée une découverte pimentée Espelette a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Pays Basque