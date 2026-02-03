Visite commentée Une heure, une oeuvre Place Saint-Martin Montbéliard

Visite commentée Une heure, une oeuvre

La visite commentée Une heure, une œuvre propose une découverte approfondie d’un ou plusieurs objets issus des collections. Le temps d’une heure, une guide-conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération décrypte une œuvre choisie, en croisant regard historique, artistique et symbolique.

Synopsis Un aigle portant une tortue entre ses griffes survole un vieil homme concentré, occupé à écrire, plume et livre à la main. La scène semble figée dans un instant suspendu, annonçant pourtant un destin tragique celui d’Eschyle, célèbre poète et dramaturge de l’Antiquité.

Oracle, anecdote historique, fait avéré ou simple fable ? Cette visite invite à interroger les sources, l’origine et la signification de cette œuvre singulière du XVIIᵉ siècle, tout en analysant sa facture, sa palette chromatique et son iconographie. .

