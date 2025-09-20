Visite commentée « Une piscine au centre-ville de Saint-Gaudens » Médiathèque intercommunale Saint-Gaudens

Gratuit.

Une piscine au centre-ville de Saint-Gaudens

Samedi 20 septembre 2025

De 15h à 17h

Médiathèque Cœur Coteaux Comminges

Plongez dans le passé avec Christian Lefebvre, architecte, et (re)découvrez l’histoire de l’ancienne piscine du centre-ville, qui se trouvait autrefois à l’emplacement exact de la médiathèque.

Médiathèque intercommunale 3 rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

