Visite commentée : « Une Sainte catholique et apostolique » Chapelle Sainte-Radegonde de Praille Saint-Martin-de-Sanzay

Visite commentée : « Une Sainte catholique et apostolique » Chapelle Sainte-Radegonde de Praille Saint-Martin-de-Sanzay samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée : « Une Sainte catholique et apostolique » 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Radegonde de Praille Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite commentée : « Une Sainte, catholique et apostolique »

Chapelle Sainte-Radegonde

Découvrez l’histoire de la chapelle Sainte-Radegonde à travers une présentation commentée de son architecture et de son enracinement spirituel.

La visite se prolonge par une explication des différences entre catholiques et orthodoxes, pour mieux comprendre les racines et les nuances du christianisme.

Chapelle Sainte-Radegonde de Praille Chapelle Sainte-Radegonde, 79290 Saint-Martin-de-Sanzay Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Chapelle St radegonde de Praille en direction du lieu dit la Genaire à St Martin de sanzay

⛪ Visite commentée : « Une Sainte, catholique et apostolique »