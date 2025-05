VISITE COMMENTEE UNE VILLE ROMAINE SOUS LE VILLAGE – Musée archéologique départemental Jublains, 8 juin 2025 14:30, Jublains.

Mayenne

VISITE COMMENTEE UNE VILLE ROMAINE SOUS LE VILLAGE Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 14:30:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Partez à la découverte des vestiges de la ville antique de Noviodunum qui se cachent dans le village actuel de Jublains.

Au fil des siècles, le faciès de ce lieu n’a eu de cesse d’évoluer cette visite permet de découvrir la mise en valeur des monuments, à commencer par le théâtre antique qui s’ouvre sur les Coëvrons. Un arrêt ensuite dans les thermes au cœur de la cité et aujourd’hui dissimulés par l’église, puis la balade se poursuit dans la réserve archéologique jusque dans le secteur du forum antique.

Tous publics

Sur réservation .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération

Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

Discover the remains of the ancient town of Noviodunum, hidden in the present-day village of Jublains.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Überresten der antiken Stadt Noviodunum, die sich im heutigen Dorf Jublains verbergen.

Italiano :

Scoprite i resti dell’antica città di Noviodunum, nascosti nell’attuale villaggio di Jublains.

Espanol :

Descubra los restos de la antigua ciudad de Noviodunum, escondidos en el actual pueblo de Jublains.

L’événement VISITE COMMENTEE UNE VILLE ROMAINE SOUS LE VILLAGE Jublains a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Mayenne Co