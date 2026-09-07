Visite commentée : Villa de Séviac, Villa gallo-romaine de Séviac, Montréal
samedi 19 septembre 2026 · Villa gallo-romaine de Séviac · Montréal
Informations pratiques
Visite commentée : Villa de Séviac 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine de Séviac Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée de la villa de Séviac tout au long du week-end, à 15h30.
Gratuit.
Villa gallo-romaine de Séviac À Séviac Hameau, 32250 Montréal, France Montréal 32250 Gers Occitanie 0562097138 http://www.elusa.fr Le site conserve un ensemble remarquable de mosaïques datées du Bas-Empire. Découverte fortuitement en 1864, la villa fit l’objet de premiers sondages en 1867, mettant au jour des mosaïques de très grande qualité. Ce site révèle une longue occupation à la fin de l’Antiquité et au Haut Moyen-Age.
La villa gallo-romaine de Séviac a rouvert ses portes le 4 juin 2018, transfigurée après des travaux de restauration des mosaïques et la construction d’un bâtiment de couverture pour une expérience nouvelle de visite.
Visite commentée tout le week-end à la villa de Séviac :
©ElusaCapitaleAntique
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