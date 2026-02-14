Visite commentée « Vin et Préhistoire : saveurs et histoire à partager », Préhistorama, Rousson

Visite commentée « Vin et Préhistoire : saveurs et histoire à partager » 27 février – 16 octobre Préhistorama Gard

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T19:30:00+01:00 – 2026-02-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:00:00+02:00

Vin et Préhistoire : dégustation insolite

Plongez dans une expérience unique mêlant histoire et saveurs locales. Accompagnés d’un guide, déambulez parmi les animaux et les Hommes préhistoriques du Préhistorama, un verre de vin d’un producteur cévenol à la main.

Chaque participant reçoit un verre estampillé IGP Cévennes à conserver en souvenir. Une option sans alcool est également proposée pour que chacun puisse profiter pleinement de cette dégustation originale.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur réservation au 04 66 85 86 96

Durée : 1h30

Tarif : 10 € par adulte

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]

