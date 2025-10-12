Visite commentée Visite de « Chardin à Giacometti » accompagnée par un violon alto Musée de Valence Valence

Visite commentée Visite de « Chardin à Giacometti » accompagnée par un violon alto

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-11-09 15:00:00

2025-10-12 2025-11-09

Découvrez une autre façon de voir la collection Philippe Meyer, accompagnée uniquement par les improvisations musicales du violoniste Romain de Mesmay.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Discover another way of looking at the Philippe Meyer collection, accompanied only by the musical improvisations of violinist Romain de Mesmay.

German :

Entdecken Sie eine andere Art, die Sammlung Philippe Meyer zu betrachten, die nur von den musikalischen Improvisationen des Geigers Romain de Mesmay begleitet wird.

Italiano :

Scoprite un altro modo di guardare la collezione Philippe Meyer, accompagnato solo dalle improvvisazioni musicali del violinista Romain de Mesmay.

Espanol :

Descubra otra forma de ver la colección Philippe Meyer, acompañada únicamente por las improvisaciones musicales del violinista Romain de Mesmay.

