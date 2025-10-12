Visite commentée Visite en dialogue Musée de Valence Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ billet d’entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12 15:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Visite en dialogue avec la commissaire scientifique de l’exposition.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Visit in dialogue with the exhibition’s scientific curator.
German :
Besuch im Dialog mit der wissenschaftlichen Kuratorin der Ausstellung.
Italiano :
Visita in dialogo con il curatore scientifico della mostra.
Espanol :
Visita en diálogo con el comisario científico de la exposición.
