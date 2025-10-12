Visite commentée Visite en dialogue Musée de Valence Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 15:00:00

2025-10-12

Visite en dialogue avec la commissaire scientifique de l’exposition.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Visit in dialogue with the exhibition’s scientific curator.

German :

Besuch im Dialog mit der wissenschaftlichen Kuratorin der Ausstellung.

Italiano :

Visita in dialogo con il curatore scientifico della mostra.

Espanol :

Visita en diálogo con el comisario científico de la exposición.

