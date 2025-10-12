Visite commentée « visite goûter régional » Musée de Valence Valence

Visite commentée « visite goûter régional » Musée de Valence Valence dimanche 12 octobre 2025.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 EUR

+ billet d’entrée du musée

2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Visitez l’exposition en compagnie du nougat de Montélimar, du Suisse de Valence, de la pogne de Romans, ou des marrons glacés d’Ardèche qui révèlent toute la richesse gastronomique de la région traversée par la N7.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Visit the exhibition in the company of nougat from Montélimar, Suisse from Valence, pogne from Romans, or marrons glacés from Ardèche, all of which reveal the gastronomic wealth of the region crossed by the N7.

Besuchen Sie die Ausstellung zusammen mit dem Nougat aus Montélimar, dem Suisse de Valence, der Pogne de Romans oder den Marrons glacés d’Ardèche, die den ganzen gastronomischen Reichtum der Region, durch die die N7 verläuft, offenbaren.

Visitate la mostra in compagnia del torrone di Montélimar, del formaggio Suisse di Valence, delle pogne di Romans o dei marrons glacés dell’Ardèche, che rivelano la ricchezza gastronomica della regione attraversata dalla N7.

Visite la exposición en compañía de turrones de Montélimar, quesos suizos de Valence, pogne de Romans o marrons glacés de l’Ardèche, que revelan la riqueza gastronómica de la región por la que pasa la N7.

