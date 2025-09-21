Visite commentée « Xavier Arnozan, un souffle de mémoire » Hôpital Xavier Arnozan Pessac

Gratuit.

Savez-vous que Pessac, autrefois réputée pour son air vivifiant, a vu naître des lieux de soin prestigieux dès le XIXe siècle ? Déambulez dans un cadre bucolique inattendu à la rencontre de l’histoire de cet ancien sanatorium, devenu aujourd’hui hôpital de pointe. Une parenthèse hors du temps pour explorer l’histoire autrement.

L'hôpital Xavier Arnozan tire son nom de celui d'un éminent médecin bordelais né en 1852, qui fut aussi adjoint au maire de Bordeaux pendant 13 ans, chargé de la direction des services municipaux de l'assistance et de l'hygiène.

Membre de nombreuses sociétés savantes et auteur de plusieurs publications, il fut admiré et vénéré par ses concitoyens. Il fut aussi nommé commandeur de la Légion d’honneur.

C’est lui qui convainquit le conseil municipal de Bordeaux d’acheter en 1919 le sanatorium privé de Feuillas situé à Pessac, et qui participa à son développement en tant qu’administrateur.

