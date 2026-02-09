Visite commentée Zoom sur … Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Visite commentée Zoom sur …

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

2026-03-22

Une visite détaillée pour tout savoir des expositions temporaires Terre des hommes et La Ruse du visible . .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

