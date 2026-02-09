Visite commentée Zoom sur … Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Visite commentée Zoom sur …
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
2026-03-22
Une visite détaillée pour tout savoir des expositions temporaires Terre des hommes et La Ruse du visible . .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
