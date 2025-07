Visite commentées de l’église Saint-Lézin Blosseville

Visite commentées de l’église Saint-Lézin

Eglise St Lézin Blosseville Seine-Maritime

Début : 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Visites commentées de l’église Saint-Lézin statuaire et outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat.

RDV à 15h à l’église .

Eglise St Lézin Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 49 55 00

English : Visite commentées de l’église Saint-Lézin

Guided tours of Saint-Lézin church: statuary and antique farming and craft tools.

Guided tours of the church on Sundays August 11, 18, 25 and September 1 from 3:30 to 5:30 pm.

Free admission every day from 9am to 7pm until September 22nd.

German :

Kommentierte Besichtigungen der Kirche Saint-Lézin: Statuen und alte Werkzeuge aus der Landwirtschaft und dem Handwerk.

RDV um 15 Uhr in der Kirche .

Italiano :

Visite guidate alla chiesa di Saint-Lézin: statuaria e antichi attrezzi agricoli e artigianali.

RDV alle ore 15.00 presso la chiesa.

Espanol :

Visitas guiadas a la iglesia de Saint-Lézin: estatuaria y antiguos aperos de labranza y artesanía.

RDV a las 15h en la iglesia.

