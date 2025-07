Visite commentées « De Massalia à Massilia » Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Visite commentées « De Massalia à Massilia » Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement samedi 26 juillet 2025.

Visite commentées « De Massalia à Massilia »

Samedi 26 juillet 2025 à partir de 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-26 14:30:00

2025-07-26

Visite en famille « De Massalia à Massilia » au Musée d’Histoire de Marseille.Familles

Partez à la découverte de l’histoire de Massalia la Grecque puis de Massilia la Romaine à travers la présentation du site du Port Antique et des collections archéologiques du musée !



Depuis la fondation de Marseille par les Grecs de Phocée en passant par l’observation des épaves, l’épopée des amphores ou l’art de la mosaïque, vous découvrirez le quotidien des habitants de la cité antique jusqu’à l’époque romaine !



Bon voyage dans le temps !



• Durée 1h30

• Gratuit dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sans réservation .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Family visit « From Massalia to Massilia » at the Musée d’Histoire de Marseille.

German :

Familienführung « Von Massalia nach Massilia » im Geschichtsmuseum von Marseille.

Italiano :

Visita in famiglia « Da Massalia a Massilia » al Musée d’Histoire de Marseille.

Espanol :

Visita familiar « De Massalia a Massilia » en el Museo de Historia de Marsella.

