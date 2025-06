Visite commentées famille Le chef-d’oeuvre entre tradition, excellence et innovation Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins 8 juillet 2025 15:00

Saône-et-Loire

Visite commentées famille Le chef-d'oeuvre entre tradition, excellence et innovation
Musée départemental du compagnonnage
98 Rue Pierre François Guillon
Romanèche-Thorins
Saône-et-Loire

C’est quoi un chef-d’œuvre ? Visite participative autour de l’observation des chefs-d’œuvre on cherche les formes, les astuces techniques, les figures cachées. On explore ses secrets, on repère les escaliers, les signes et les symboles… À partir de 6 ans. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon

Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

