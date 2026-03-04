Visite commentées : « La pharmacie des Jésuites nous livre ses secrets », Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite commentées : « La pharmacie des Jésuites nous livre ses secrets » Lundi 23 mars, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€/5€/3€

Découvrez en famille un rare mobilier toulousain de pharmacie du début du 17e siècle, qui vous transportera dans le Grand Siècle et sa conception de la santé. Pour tout savoir sur les pots canon, albarelles, préparations et composés.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

L’apothicairerie du musée, ancêtre du meuble des pharmaciens, a de nombreux secrets à nous livrer … jeux famille