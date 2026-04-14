Visite & Concert à la Villa E-1027, Cap Moderne, site Eileen Gray – Le Corbusier au Cap Martin, Roquebrune-Cap-Martin

Visite & Concert à la Villa E-1027 Vendredi 5 juin, 14h00 Cap Moderne, site Eileen Gray – Le Corbusier au Cap Martin Alpes-Maritimes

Nombre de places limités. Tarif 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Nous vous convions à découvrir La Villa E-1027 et ses jardins lors d’une visite guidée, où chaque recoin révèle des trésors cachés. A l’issue de cette visite, nous invitons chaleureusement le public à rester sur place pour un moment privilégié. L’artiste Ma Saîsara, reconnu pour son talent, offrira une performance unique au coeur du jardin. Ce concert enveloppera les visiteurs d’une ambiance musicale apaisante, poétique et envoûtante, créant un instant suspendu entre nature et architecture.

Cap Moderne, site Eileen Gray – Le Corbusier au Cap Martin avenue Le Corbusier 06190 Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin 06190 Cabbé Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 97 89 52 http://www.capmoderne.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/sitecapmoderne [{« type »: « link », « value »: « https://capmoderne.monuments-nationaux.fr/ »}] Le site Eileen Gray et Le Corbusier au Cap Martin rassemble des lieux emblématiques de l’architecture du XXème siècle : la Villa E1027 de Eileen Gray et Jean Badovici , le Cabanon, les Unités de Camping et l’Atelier de Le Corbusier et enfin le bar-restaurant l’Etoile de Mer de Thomas Rebutato. Parking privé à disposition

Train TER ligne 4 arrêt Cap Martin Roquebrune

Nous vous convions à découvrir La Villa E-1027 et ses jardins lors d’une visite guidée, où chaque recoin révèle des trésors cachés. A l’issue de cette visite, nous invitons chaleureusement le public…

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