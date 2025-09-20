Visite-concert de l’accrochage des œuvres du peintre Marcel Prunier Musée du temps Besançon

Sur inscription | Dans la limite des places disponibles | Rendez-vous au Cabinet de curiosité (1er étage) pour le départ de la visite.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Plongez dans l’univers vibrant de Marcel Prunier au musée du Temps à l’occasion d’une visite-concert exceptionnelle d’une heure. Découvrez l’accrochage dédié à ce peintre des années folles, maître du mouvement et des nuits festives. La visite guidée sera suivie d’un moment musical intimiste, porté l’Ensemble de clarinettes Les Clas, qui interprétera un programme de musique des années 1920. Laissez-vous emporter par les sons et les couleurs d’une époque pleine de vie et de liberté.

Musée du temps 96 grande-rue, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878161 https://www.mdt.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] [{« link »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Palais construit de 1534 à 1540 par Nicolas Perrenot de Granvelle, premier conseiller d’Etat et garde des sceaux de l’empereur Charles-Quint. Après la conquête française, le palais devient la résidence du gouverneur de la province. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, installation d’une salle de théâtre et de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts. Vendu comme bien national à la Révolution, il devient immeuble de rapport pendant une grande partie du XIXe siècle. Il est acheté par la municipalité en 1864 et devient musée d’histoire après la seconde guerre mondiale.

