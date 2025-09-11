Visite / Concert L’Instant baroque Montbéliard

Visite / Concert L'Instant baroque Montbéliard dimanche 1 février 2026.

Visite / Concert L’Instant baroque

Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Début : 2026-02-01 10:00:00

2026-02-01

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard, en collaboration avec les Musées de la Ville de Montbéliard

10h – Visite : Le musée Beurnier au pied de la lettre

De la lettre ornée au texte imprimé, revisitons les collections sous le prisme de l’écrit. Mobilier, enseignes, sceaux, plaques de fourneau recèlent monogrammes et inscriptions manuscrites tantôt peintes, sculptées ou ciselées, tandis que bibliothèques et bureaux de pente racontent les modes et usages de l’écriture à l’imprimé.

11h – Concert : Un moment musical à deux violes égales

La trace d’une pensée musicale la partition nous transmet les sons qui ont résonné il y a plusieurs siècles. Les signes deviennent musique grâce à la notation musicale dont la grammaire reste d’usage encore aujourd’hui. Deux violes de gambe nous dévoileront les messages lointains des compositeurs baroques, tels que J. de Sainte-Colombe, J.B. de Boismortier, J. Schenck et C. Dollé.

Réservation indispensable en ligne : www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr .

Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com

