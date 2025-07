Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg

Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg dimanche 7 septembre 2025.

Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Découvrez l’histoire méconnue du judaïsme médiéval à Strasbourg et ses développements jusqu’au XIXe siècle. Ce parcours sur les traces des lieux qui ont accueilli la vie juive au Moyen Âge, avant le massacre de 1349 et l’expulsion, permettra d’évoquer les spécificités du judaïsme alsacien. Il retracera son évolution dans le temps, jusqu’à l’émancipation et l’épanouissement de la communauté juive à l’aube du XXe siècle. À cette occasion, le mikveh, le bain rituel du XIIIe siècle, pourra exceptionnellement être visité. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 20 guides@visitstrasbourg.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite-conférence À la découverte du patrimoine juif Strasbourg a été mis à jour le 2025-05-22 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg