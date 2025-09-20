Visite-conférence Ancien couvent des Carmes du Guildo Créhen

« Nous évoquerons l’histoire très riche du site occupé depuis le XIIIe siècle où les chevaliers de St Jean de Jérusalem, Françoise de Dinan et ses chanoines puis les frères Grands Carmes ont construit l’âme du lieu. Vous découvrirez lors de la visite des extérieurs, les vestiges du « couvent du bon port » fondé en 1620 par Jean II d’Avaugour seigneur du château du Guildo à l’époque, le chœur de l’église récemment restitué, les fondations du cloître en cours de restitution partielle et notre dernière découverte : l’escalier des voyageurs. »

Visite-conférence présentée par un conférencier, Ecole du Louvre

Ancien couvent des Carmes du Guildo 10 rue du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen Créhen 22130 Côtes-d'Armor Bretagne

