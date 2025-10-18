Visite conférence Arc de triomphe Paris

Visite conférence 18 et 19 octobre Arc de triomphe Paris

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T12:30:00

Nous célébrons cette année la dixième édition des Journées Nationales de l’architecture (JNArchi) ! L’Arc de triomphe vous invite à cette occasion dans les profondeurs de son histoire et de sa construction. Des visites conférences en français vous révéleront les plus grands secrets de ce monument emblématique.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr M1, M2, M6 Charles de Gaulle-Étoile RER A Charles de Gaulle-Étoile Bus 22, 30, 31, 52, 73, 92

Visite-conférence

© Centre des monuments nationaux