Visite conférence « Autour de l’exposition Mission Protection »

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Dimanche 2025-08-24 15:00:00

fin : 2025-08-24 16:00:00

2025-08-24

Visite conférence par Anne Depigny, collectionneuse et commissaire d’expositions sur « Dieux, talismans et décoctions la panoplie de Chine ».

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

Visit and talk by Anne Depigny, collector and curator of exhibitions on « Gods, talismans and decoctions: the panoply of China ».

German :

Vortragsbesuch von Anne Depigny, Sammlerin und Ausstellungskuratorin, zum Thema « Götter, Talismane und Dekokte: das Arsenal aus China ».

Italiano :

Visita e conferenza di Anne Depigny, collezionista e curatrice di mostre su « Divinità, talismani e decotti: la panoplia della Cina ».

Espanol :

Visita y conferencia de Anne Depigny, coleccionista y comisaria de exposiciones sobre « Dioses, talismanes y decocciones: la panoplia de China ».

