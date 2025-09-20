Visite-conférence de la Collégiale Saint-André Collégiale Saint-André Grenoble

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Construite au XIIIe siècle par André Dauphin, comte de Viennois, la collégiale Saint-André de Grenoble était la chapelle du palais et la nécropole des souverains du Dauphiné. Dotée d’un chapitre de treize chanoines, elle rivalisait avec la cathédrale construite à la même époque par l’évêque, co-seigneur de la ville médiévale avec le dauphin. Seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu intact, elle vit passer maints personnages historiques (Louis XI, Saint François de Sales, Lesdiguières, Stendhal…) et abrite le tombeau du chevalier Bayard.

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la collégiale et membre de l’Académie Delphinale : l’histoire de l’église Saint-André depuis le XIIIe siècle. La conférence sera ponctuée d’interludes musicaux à l’orgue, et suivie d’une visite guidée.

Collégiale Saint-André Place Saint-André, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 51 25 44

