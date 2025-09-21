Visite-Conférence Eglise Saint Pierre Dancourt

Visite-Conférence Eglise Saint Pierre Dancourt dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

14h30 : Conférence sur l’histoire et le Patrimoine de l’église Saint-Pierre de Senantes, mentionnée dès 1028 dans les parchemins du Chapitre de Chartres et dès 1057 dans l’inventaire de l’abbaye de Coulombs, et de ses œuvres inscrites ou classées au titre des Monuments Historiques.

A partir de 15h30 : Visite libre et découverte de l’église et de son patrimoine, dont la restauration de la dalle funéraire du seigneur de Havart.

Eglise Saint Pierre Chemin de la voie-romaine 28210 Senantes Dancourt 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Gérard COUEILLE