Visite conférence : la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen

Informations pratiques

Visite conférence : la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie Samedi 19 septembre, 14h30 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Calvados

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’archéologie se pratique à terre mais aussi en mer ! Au large des côtes normandes, des dizaines d’épaves perdues lors du Débarquement ont été étudiées, de nouvelles découvertes sont régulièrement signalées et des navires de la flotte de Louis XIV sont en cours de fouille à Saint-Vaast-la-Hougue.

Venez découvrir ces recherches et plus largement les activités du Drassm, service d’archéologie sous-marine du ministère de la Culture. La présentation (env. 40 min) sera suivie d’une courte visite de l’exposition sur les épaves du Débarquement (env. 20 min).

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 38 39 40 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie [{« type »: « email », « value »: « communication.drac.normandie@culture.gouv.fr »}] Le ministère de la Culture déploie ses actions au plus près des territoires à travers les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), créées en 1977. Ces structures régionales jouent un rôle fondamental en adaptant les politiques culturelles aux réalités locales. Les DRAC sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales, des acteurs culturels et des citoyens. Elles accompagnent la mise en œuvre des projets culturels, du financement à l’assistance technique, en passant par la mise en réseau des acteurs locaux.

L’archéologie se pratique à terre mais aussi en mer ! Au large des côtes normandes, des dizaines d’épaves perdues lors du Débarquement ont été étudiées, de nouvelles découvertes sont régulièrement et…

© Teddy Seguin / Drassm